Сколько времени нужно для подготовки к ЕГЭ

Председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Людмила Абрамовская рассказала, сколько времени необходимо для подготовки к экзамену.

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«Подготовка к ЕГЭ проходит ежеурочно. Уверенность ученики обретают по-разному. Если ученику кажется недостаточным количество выполненных на уроке заданий, если он имеет желание закрепить результат, он всегда может обратиться к дополнительным ресурсам», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, это в том числе открытый банк заданий на сайте ФИПИ.

Ранее учитель истории Григорий Назаров в беседе с RT назвал ключевое направление в вопросе развития системы образования.