Как защитить детей от опасностей интернета и не поссориться

В среднем каждый российский ребенок смотрит видеоролики в сети три часа в день и проводит в интернете около 4,5 часа в сутки, причем половина времени уходит на соцсети. И пользуются ими 99 процентов россиян, которым еще далеко до совершеннолетия. Родители постоянно переживают, что их ребенок обязательно увидит в сети что-то не то. Как защитить детей от сетевых угроз, сохранить с ними доверительные отношения, не сломать психику излишним контролем и успокоиться на счет порно, «Мосленте» рассказала психолог Елена Голяковская. Ниже — ее монолог.

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Про то, что в наше время такого не было

Защита детей от всякого рода вредной информации — тема очень сложная, и перегибов тут много. Но дело даже не в гаджетах, а именно в том, насколько тотальным в принципе должен быть родительский контроль над жизнью ребенка.

Есть ощущение, что определенный невроз в отношении гаджетов, распространенный среди сегодняшних родителей, вызван тем, что ничего подобного у большинства из них в детстве не было. Контроль над занятиями ребенка в интернете и защита его в случае опасности, идущей из этого виртуального пространства, — принципиально новая задача. Мы не можем, решая ее, опираться на опыт наших родителей и более старших поколений. Это нечто абсолютно новое, непонятное и постоянно меняющееся. И оно вызывает очень сильную тревогу.

Любая новая история, особенно связанная с большими рисками, серьезными угрозами безопасности и ребенка, и всей семьи, порождает сильный страх, невроз и, конечно, желание запретить все это от греха подальше. Но последнее — не выход, тем более что запретить ребенку интернет сегодня буквально невозможно.

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Про странные тренды и большие возможности

В вопросах детской кибербезопасности родителей, конечно, качает с одного полюса к другому — кто-то справляется с тревогой, буквально отбирая у ребенка смартфон и запароливая домашние компьютеры, а кто-то бежит от этого чувства и вообще начинает игнорировать интернет-жизнь своих детей. Впрочем, вопрос о родительском контроле и его адекватности встает не только в этой сфере. Он касается и общения с друзьями, и прогулок по улице, и даже того, что происходит в школе. Например, сейчас есть довольно странный тренд, когда родители контролируют не только общение ребенка с учителями и одноклассниками, например, а вмешиваются в саму школьную программу.

У нас сегодня есть множество возможностей поставить на контроль вообще все. Приложения в смартфонах с помощью функции геолокации покажут, где гуляет ваш ребенок, и проследят его маршрут, сдадут все ссылки в браузере, которые он открывал, сольют список контактов и переписку. И не совсем понятно, где тут очертить разумные границы.

Про личное пространство и личное время

Личное пространство человеку нужно в любом возрасте. Тут главный вопрос, где и как устанавливать границы в зависимости от того, сколько лет ребенку. Например, подростку его собственный угол просто необходим. В идеале это должна быть отдельная комната, но даже если это будет просто личный рабочий стол, которым больше никто не пользуется, своя кровать, не выполняющая дополнительной функции дивана для гостей, полочка в шкафу, на которой лежат только вещи ребенка и никакие другие, этого уже будет достаточно. Важно, чтобы ребенок понимал: у него есть что-то свое, на что никто другой посягать не может, даже если это его родители.

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Важно и личное время ребенка, полностью принадлежащее именно ему. Когда у нас с самого детства есть хотя бы пара-тройка собственных часов, когда мы можем хотя бы и просто поскучать, бесцельно посмотреть в окно или полистать соцсети, мы приобретаем навык рефлексии. Проще говоря, так мы просто встречаемся с собой. Кто я? Какой или какая я? Что я люблю, а что меня раздражает? Чего я хочу? Чтобы научиться ставить перед собой все эти вопросы и получать на них качественные ответы, нужно еще в детстве владеть некоторым временем, дающим возможность услышать себя. Без этого у подростка просто нет шансов узнать, кто он такой. А как раз в подростковом возрасте этот вопрос встает особенно остро.

Про то, что детей не стоит недооценивать

Как выстраивать взаимоотношения с ребенком таким образом, чтобы он допускал родителя в свое интернет-пространство, и стоит ли контролировать, что он смотрит в сети, за его спиной — вопрос сложный. Четкого и однозначного ответа на него ни у кого нет. Приходится каждый раз искать этот ответ самостоятельно.

Наши соцсети, сайты, которые мы посещаем, и так далее — действительно огромная часть личного пространства. Если туда слишком активно лезть со своим контролем, то… Неужели ребенок не догадается создать себе дополнительный аккаунт во всех социальных сетях, о котором вы будете даже не в курсе?

Таких историй тысячи, они есть в том числе и в моем поле зрения. Родитель контролировал, контролировал, а потом выяснилось, что контролировал не то. Ребенок же не идиот. У него есть огромное число подсказчиков, советчиков, которые научат, как избежать излишнего родительского контроля.

Мои младшие дети — несовершеннолетние. Дочери — 10 лет, сыну — 14. Не знаю, каких богов благодарить, что они еще не научились вскрывать родительский контроль на телефоне. Правда, он у меня стоит только с целью ограничения времени пребывания в интернете, чтобы они все-таки спали по ночам, а не играли в игрушки. При этом программка простейшая. Дети моих подруг взломали ее на второй же день после установки.

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Не стоит недооценивать наших детей. Они действительно уже родились с телефонами в руках. Многое, в чем нам приходится подолгу разбираться, им понятно интуитивно. Гаджет для них — продолжение руки.

Про разговоры о том, как прошел день

Единственный рабочий метод оградить ребенка от опасностей сети — разговаривать с ним. Причем нравоучительные беседы тут не помогут. Речь о постоянном повседневном диалоге. И это тоже навык, который нужно прокачивать и у себя, и у ребенка.

Детей нужно спрашивать, как прошел день в школе. Но если мы хотим от них доверия и откровенности, это не должно превращаться в отчет на ковре у домашнего директора. Можно начать с того, чтобы самим рассказывать детям, как прошел ваш день. Конечно, тут нужно делать поправку на возраст. Ребенок вряд ли воспримет истории про падение акций на бирже или отличный скандал в комментариях под постом про политику. Но выбирать темы, с которыми он запросто справится, вполне в наших силах.

В голову ребенка по умолчанию не заложено умение говорить о своих эмоциях, реакциях, сомнениях и так далее. У него даже может не быть подходящей лексики. Этому его нужно научить, как всему остальному. Но когда он понимает, что взрослый рядом открыто говорит на эти темы, дает нужные слова и формулировки, просто рассказывая о себе, своем дне, людях, с которыми он взаимодействовал в это время, ребенок включается. Он берет эту ролевую модель и начинает пробовать ее на практике. Важно только, чтобы изначально у родителя был с ним контакт.

Так больше шансов от самого ребенка узнать, что ему писали в соцсетях, какие ролики он видел и какие новости читал. У нас будет полнота информации, а личные границы ребенка останутся на положенном месте.

Про то, от чего мы никуда не денемся

При этом есть моменты, от которых никуда не деться. Так, контролировать переписку и каналы в том же Telegram придется. Не в последнюю очередь причина в том, что в этом мессенджере очень просто подписать человека на какой-то канал, о котором он даже и не знает. Мы сами сколько раз удаляли внезапно возникающие в наших лентах каналы про какую-нибудь криптовалюту или инфоцыганство, куда нас просто добавляли, не спросив разрешения?

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Тут важно, что довольно серьезный контроль нужен лет до десяти, потом можно постепенно передавать этот вопрос под ответственность самого ребенка. Но все-таки нужно позаботиться и о специальных настройках, и о других формах контроля, чтобы ребенка не добавляли в соцсетях в различные треш-группы.

И еще один важный момент. Многие родители переживают, что ребенок будет просматривать порно-контент. Это правильное беспокойство, но с одной важной оговоркой. Лет до 11-12 можно и нужно внимательно за этим следить. Но с этого возраста от порно никуда не деться. Это будет невозможно контролировать.

Другое дело, что важно говорить с подростками о том, что такое настоящая сексуальная жизнь человека, а что — художественный, если можно так сказать, вымысел. Нужно объяснять, что такое использование другого, манипуляции, чтобы у подростков не возникала искаженная картина в отсутствие реальной информации.

На разрешенных платформах сейчас очень пуританский контент. Он не дает подросткам понять, из чего складывается сексуальная жизнь взрослых людей, что это вообще такое и как происходит. Это табуированная тема.

Тут нужно действительно побороть ложное стеснение и найти слова, чтобы объяснить, что вот так люди вообще-то сексом не занимаются, точно так же, как люди не прыгают по крышам и не гоняют на дорогих машинах со скоростью 250 километров в час, как герои боевиков.

А на счет порно… Если ваш ребенок уже вошел в подростковый возраст, стоит выдохнуть и успокоиться. Полностью оградить его от порно вы не сможете. В этом возрасте интерес к теме секса и сексуальности — нормальная и здоровая история. Тут скорее должны возникнуть вопросы, если ребенку это совершенно не интересно. Просыпающееся либидо — это здоровое развитие психики.