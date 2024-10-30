«Придется рассказать ребенку, что так люди сексом не занимаются». Психолог — о том, как защитить детей от опасностей интернета и не поссориться
В среднем каждый российский ребенок смотрит видеоролики в сети три часа в день и проводит в интернете около 4,5 часа в сутки, причем половина времени уходит на соцсети. И пользуются ими 99 процентов россиян, которым еще далеко до совершеннолетия. Родители постоянно переживают, что их ребенок обязательно увидит в сети что-то не то. Как защитить детей от сетевых угроз, сохранить с ними доверительные отношения, не сломать психику излишним контролем и успокоиться на счет порно, «Мосленте» рассказала психолог Елена Голяковская. Ниже — ее монолог.
Про то, что в наше время такого не было
Защита детей от всякого рода вредной информации — тема очень сложная, и перегибов тут много. Но дело даже не в гаджетах, а именно в том, насколько тотальным в принципе должен быть родительский контроль над жизнью ребенка.
Есть ощущение, что определенный невроз в отношении гаджетов, распространенный среди сегодняшних родителей, вызван тем, что ничего подобного у большинства из них в детстве не было. Контроль над занятиями ребенка в интернете и защита его в случае опасности, идущей из этого виртуального пространства, — принципиально новая задача. Мы не можем, решая ее, опираться на опыт наших родителей и более старших поколений. Это нечто абсолютно новое, непонятное и постоянно меняющееся. И оно вызывает очень сильную тревогу.
Любая новая история, особенно связанная с большими рисками, серьезными угрозами безопасности и ребенка, и всей семьи, порождает сильный страх, невроз и, конечно, желание запретить все это от греха подальше. Но последнее — не выход, тем более что запретить ребенку интернет сегодня буквально невозможно.
Про странные тренды и большие возможности
В вопросах детской кибербезопасности родителей, конечно, качает с одного полюса к другому — кто-то справляется с тревогой, буквально отбирая у ребенка смартфон и запароливая домашние компьютеры, а кто-то бежит от этого чувства и вообще начинает игнорировать интернет-жизнь своих детей. Впрочем, вопрос о родительском контроле и его адекватности встает не только в этой сфере. Он касается и общения с друзьями, и прогулок по улице, и даже того, что происходит в школе. Например, сейчас есть довольно странный тренд, когда родители контролируют не только общение ребенка с учителями и одноклассниками, например, а вмешиваются в саму школьную программу.
У нас сегодня есть множество возможностей поставить на контроль вообще все. Приложения в смартфонах с помощью функции геолокации покажут, где гуляет ваш ребенок, и проследят его маршрут, сдадут все ссылки в браузере, которые он открывал, сольют список контактов и переписку. И не совсем понятно, где тут очертить разумные границы.
Про личное пространство и личное время
Личное пространство человеку нужно в любом возрасте. Тут главный вопрос, где и как устанавливать границы в зависимости от того, сколько лет ребенку. Например, подростку его собственный угол просто необходим. В идеале это должна быть отдельная комната, но даже если это будет просто личный рабочий стол, которым больше никто не пользуется, своя кровать, не выполняющая дополнительной функции дивана для гостей, полочка в шкафу, на которой лежат только вещи ребенка и никакие другие, этого уже будет достаточно. Важно, чтобы ребенок понимал: у него есть что-то свое, на что никто другой посягать не может, даже если это его родители.
Важно и личное время ребенка, полностью принадлежащее именно ему. Когда у нас с самого детства есть хотя бы пара-тройка собственных часов, когда мы можем хотя бы и просто поскучать, бесцельно посмотреть в окно или полистать соцсети, мы приобретаем навык рефлексии. Проще говоря, так мы просто встречаемся с собой. Кто я? Какой или какая я? Что я люблю, а что меня раздражает? Чего я хочу? Чтобы научиться ставить перед собой все эти вопросы и получать на них качественные ответы, нужно еще в детстве владеть некоторым временем, дающим возможность услышать себя. Без этого у подростка просто нет шансов узнать, кто он такой. А как раз в подростковом возрасте этот вопрос встает особенно остро.
Про то, что детей не стоит недооценивать
Как выстраивать взаимоотношения с ребенком таким образом, чтобы он допускал родителя в свое интернет-пространство, и стоит ли контролировать, что он смотрит в сети, за его спиной — вопрос сложный. Четкого и однозначного ответа на него ни у кого нет. Приходится каждый раз искать этот ответ самостоятельно.
Наши соцсети, сайты, которые мы посещаем, и так далее — действительно огромная часть личного пространства. Если туда слишком активно лезть со своим контролем, то… Неужели ребенок не догадается создать себе дополнительный аккаунт во всех социальных сетях, о котором вы будете даже не в курсе?
Таких историй тысячи, они есть в том числе и в моем поле зрения. Родитель контролировал, контролировал, а потом выяснилось, что контролировал не то. Ребенок же не идиот. У него есть огромное число подсказчиков, советчиков, которые научат, как избежать излишнего родительского контроля.
Мои младшие дети — несовершеннолетние. Дочери — 10 лет, сыну — 14. Не знаю, каких богов благодарить, что они еще не научились вскрывать родительский контроль на телефоне. Правда, он у меня стоит только с целью ограничения времени пребывания в интернете, чтобы они все-таки спали по ночам, а не играли в игрушки. При этом программка простейшая. Дети моих подруг взломали ее на второй же день после установки.
Не стоит недооценивать наших детей. Они действительно уже родились с телефонами в руках. Многое, в чем нам приходится подолгу разбираться, им понятно интуитивно. Гаджет для них — продолжение руки.
Про разговоры о том, как прошел день
Единственный рабочий метод оградить ребенка от опасностей сети — разговаривать с ним. Причем нравоучительные беседы тут не помогут. Речь о постоянном повседневном диалоге. И это тоже навык, который нужно прокачивать и у себя, и у ребенка.
Детей нужно спрашивать, как прошел день в школе. Но если мы хотим от них доверия и откровенности, это не должно превращаться в отчет на ковре у домашнего директора. Можно начать с того, чтобы самим рассказывать детям, как прошел ваш день. Конечно, тут нужно делать поправку на возраст. Ребенок вряд ли воспримет истории про падение акций на бирже или отличный скандал в комментариях под постом про политику. Но выбирать темы, с которыми он запросто справится, вполне в наших силах.
В голову ребенка по умолчанию не заложено умение говорить о своих эмоциях, реакциях, сомнениях и так далее. У него даже может не быть подходящей лексики. Этому его нужно научить, как всему остальному. Но когда он понимает, что взрослый рядом открыто говорит на эти темы, дает нужные слова и формулировки, просто рассказывая о себе, своем дне, людях, с которыми он взаимодействовал в это время, ребенок включается. Он берет эту ролевую модель и начинает пробовать ее на практике. Важно только, чтобы изначально у родителя был с ним контакт.
Так больше шансов от самого ребенка узнать, что ему писали в соцсетях, какие ролики он видел и какие новости читал. У нас будет полнота информации, а личные границы ребенка останутся на положенном месте.
Про то, от чего мы никуда не денемся
При этом есть моменты, от которых никуда не деться. Так, контролировать переписку и каналы в том же Telegram придется. Не в последнюю очередь причина в том, что в этом мессенджере очень просто подписать человека на какой-то канал, о котором он даже и не знает. Мы сами сколько раз удаляли внезапно возникающие в наших лентах каналы про какую-нибудь криптовалюту или инфоцыганство, куда нас просто добавляли, не спросив разрешения?
Тут важно, что довольно серьезный контроль нужен лет до десяти, потом можно постепенно передавать этот вопрос под ответственность самого ребенка. Но все-таки нужно позаботиться и о специальных настройках, и о других формах контроля, чтобы ребенка не добавляли в соцсетях в различные треш-группы.
И еще один важный момент. Многие родители переживают, что ребенок будет просматривать порно-контент. Это правильное беспокойство, но с одной важной оговоркой. Лет до 11-12 можно и нужно внимательно за этим следить. Но с этого возраста от порно никуда не деться. Это будет невозможно контролировать.
Другое дело, что важно говорить с подростками о том, что такое настоящая сексуальная жизнь человека, а что — художественный, если можно так сказать, вымысел. Нужно объяснять, что такое использование другого, манипуляции, чтобы у подростков не возникала искаженная картина в отсутствие реальной информации.
На разрешенных платформах сейчас очень пуританский контент. Он не дает подросткам понять, из чего складывается сексуальная жизнь взрослых людей, что это вообще такое и как происходит. Это табуированная тема.
Тут нужно действительно побороть ложное стеснение и найти слова, чтобы объяснить, что вот так люди вообще-то сексом не занимаются, точно так же, как люди не прыгают по крышам и не гоняют на дорогих машинах со скоростью 250 километров в час, как герои боевиков.
А на счет порно… Если ваш ребенок уже вошел в подростковый возраст, стоит выдохнуть и успокоиться. Полностью оградить его от порно вы не сможете. В этом возрасте интерес к теме секса и сексуальности — нормальная и здоровая история. Тут скорее должны возникнуть вопросы, если ребенку это совершенно не интересно. Просыпающееся либидо — это здоровое развитие психики.