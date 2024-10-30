Во время осенних каникул детям напомнили правила безопасности

Несовершеннолетние в этот период часто остаются без присмотра родителей. Вот почему им необходимо напомнить некоторые правила, чтобы избежать опасных ситуаций.

В первую очередь следует отметить запрет на игры со спичками и зажигалками. Также детям важно объяснить, что нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовую плиту.

Кроме того, стоит предупреждать родителей перед тем, как куда-либо идти.

Эксперты напоминают и про опасность заброшенных зданий и гаражей. Поэтому по ним лучше не лазить.

И в завершение специалисты рекомендуют не разговаривать с незнакомцами и выучить телефоны экстренных служб: 101 и 112.

Ранее в Самарской области свыше 153 тысяч учеников проверили знания о правилах поведения на дороге.