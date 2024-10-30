Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30 процентов

Спрос на «лотосовые роды» вырос среди россиянок на 30 процентов. Об этом пишет Shot.

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По данным канала, данный метод родов подразумевает, что детям при рождении не отрезают пуповину, она сама пересыхает и отваливается со временем. Способ позволяет якобы снизить уровень агрессии у малыша. Чаще всего данную процедуру проводят в частных клиниках. Пересыхание пуповины может длиться до 10 дней. Первая подобная практика проводилась на Бали в 1995 году, после чего ее начали применять во всем мире. По словам журналистов, средняя стоимость процедуры составляет 200 тысяч рублей, следует из сообщения в Telegram-канале.

Певица Сати Казанова в 42-летнем возрасте впервые стала мамой. Артистка мечтала о домашних лотосовых родах, но, учитывая позднюю беременность, девочка появилась на свет в клинике, где для нее и мамы создали все необходимые условия. Что такое лотосовые роды и не опасно ли это для ребенка, рассказала генеральный директор Центра традиционного акушерства и семейной медицины, акушер Тамара Садова. Подробнее о процедуре — в материале «Вечерней Москвы».