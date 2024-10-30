Shot: Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30 процентов
Спрос на «лотосовые роды» вырос среди россиянок на 30 процентов. Об этом пишет Shot.
По данным канала, данный метод родов подразумевает, что детям при рождении не отрезают пуповину, она сама пересыхает и отваливается со временем. Способ позволяет якобы снизить уровень агрессии у малыша. Чаще всего данную процедуру проводят в частных клиниках. Пересыхание пуповины может длиться до 10 дней. Первая подобная практика проводилась на Бали в 1995 году, после чего ее начали применять во всем мире. По словам журналистов, средняя стоимость процедуры составляет 200 тысяч рублей, следует из сообщения в Telegram-канале.
Певица Сати Казанова в 42-летнем возрасте впервые стала мамой. Артистка мечтала о домашних лотосовых родах, но, учитывая позднюю беременность, девочка появилась на свет в клинике, где для нее и мамы создали все необходимые условия. Что такое лотосовые роды и не опасно ли это для ребенка, рассказала генеральный директор Центра традиционного акушерства и семейной медицины, акушер Тамара Садова. Подробнее о процедуре — в материале «Вечерней Москвы».