Какие обои нравятся ребятам в подростковом возрасте

Мила Романова, бренд-директор компании VEROL в эксклюзивном интервью для редакции RuNews24.ru поделилась результатами этих изысканий и рассказала, какие обои на самом деле нравятся ребятам в подростковом возрасте.

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«Какой цвет выбирают подростки, какие нравятся рисунки и принты – показали результаты опроса. Исследование было проведено компанией-производителем настенных покрытий совместно с сообществами «Выручай комната», «Подростки города 36» и образовательными учреждениями. Делимся итогами и ценными рекомендациями, как правильно обустроить не детскую», – сказала Мила Романова.

В опросе приняли участие подростки в возрасте 14–18 лет из Москвы, Тулы и Воронежа. Ребята ответили на три вопроса: Какой цвет/оттенок предпочитаете? Должны ли быть на стенах рисунки/принты? Какие рисунки/принты нравятся на стенах?

Вопрос №1 «Какой цвет/оттенок предпочитаете»

Большинство выбрало вариант: светлые цвета, пастельные, бежевый, светло зеленый, небесно-голубой. На втором месте – темные оттенки: серый, темно-зеленый, темно-синий, бордовый, коричневый. На третьем – черный цвет (с комментариями «Мне с ним комфортно»). Четвертое место заняли насыщенные оттенки: зеленый, синий, фиолетовый, голубой, желтый. Пятое и шестое разделили металлик и монохром.

Вопрос №2 «Должны ли быть на стенах рисунки и принты»

На первом месте вариант с локальными рисунками, без перебора. Следующий по популярности ответ, когда с рисунками одна акцентная стена в комнате. На третьем и четвертом месте вариант с одинаковым количеством голосов: не нравятся рисунки, стены должны быть в одном цвете, чтобы лишние детали не раздражали. И однотонные стены оказались на пятом месте.

Вопрос №3 «Какие нравятся рисунки/принты на стенах»

В лидерах оказалась растительная тематика. На втором месте с небольшим отрывом – мемы, надписи, мотивирующие фразы. Третье место заняли 3D рисунки, сложные композиции в объеме. Четвертое – любимые персонажи. Линии и геометрические фигуры оказались на пятом месте. И на шестом – абстрактные рисунки.

«За каждым цветом – свое значение, ассоциации, настроение и темперамент. У подростков восприятие цвета – как отражение душевного состояния. И это необходимо учитывать при обустройстве комнаты. Респонденты в большинстве выбирали светлые оттенки, которые помогают сосредоточиться, придают пространству воздушность. Многие выбрали серый и черный, что говорит о желании уединиться, выделиться, обозначить свою точку зрения. Насыщенные цвета, как правило, выбирают творческие, креативные личности. Надписи на стенах – желание быть в тренде и удивлять», – поделилась наблюдениями эксперт.

Собеседница издания уверена, что, если анализировать покупательское поведение, расстановка по голосам соответствует ТОПу продаж для этой целевой аудитории: 74% родителей покупают для комнат подростков обои с растительными принтами, преимущественно в светлой палитре. Популярно – 52% покупок – акцентное применение фотообоев и однотонных обоев-компаньонов под фоновый цвет. И по-прежнему набирают популярность интерьерные наклейки для стен с мотивирующими фразами.