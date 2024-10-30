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Нижегородский врач заявила, что детям можно болеть по 16 раз за год

Если ребенок-дошкольник болеет до 8 раз в год — это нормально, рассказала в интервью ИА «В городе N» профессор кафедры факультетской и поликлинической педиатрии в ПИМУ Алла Тарасова.

Врач объяснил, как часто могут болеть дети
© unsplash

По ее словам, такое количество вовсе не указывает на сниженный иммунитет и не требует никаких препаратов.

При этом, если ребенок ходит в детский сад, он имеет право болеть вдвое чаще — 16 раз в год.

«Почему-то у нас в стране такое количество считается проблемой, считается, что иммунитет на "нуле". Совсем нет!» — подчеркнула Тарасова.

Однако она добавила, что такие пациенты должны обращаться к аллергологам-иммунологам.

Ранее Алла Тарасова рассказала, что нижегородцы рискуют подцепить микоплазменную пневмонию осенью.

Дети
Алла Тарасова