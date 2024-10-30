Почему дети начинают ковыряться в носу

Сухие корки в носу свидетельствуют о плохом микроклимате в помещении. Об этом рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура во время прямого эфира «Клопс» «ВКонтакте» во вторник, 29 октября.

«Часто, когда включают отопление, относительная влажность воздуха в помещениях значительно снижается. Слизистая нашего носа покрывается корочками. Когда дети лазят пальцем в нос и выковыривают эти корочки — в простонародье они ещё называются козявки, да — это первый симптом того, что в том помещении, в котором находится этот ребёнок, не всё хорошо. Нужно увлажнить воздух», — посоветовала Елена Бабура.

В закрытых помещениях, где воздух сухой и неподвижный, скорость передачи вирусов возрастает. Глава областного Роспотребнадзора напомнила о важности проветривания и влажной уборки.

Калининградцам назвали привычку, о которой нужно забыть во время ОРВИ.