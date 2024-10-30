Подростки назвали факторы, негативно влияющие на их развитие

Подростки назвали беспорядочное использование гаджетов, негативные отношения со сверстниками в школе, отсутствие организованного досуга и негативные отношения с отцом одними из факторов, влияющих на их психическое и физическое развитие. Об этом сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева со ссылкой на исследование Центра развития инклюзивного образования РАО.

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Она отметила, что исследование было проведено среди 6 тыс. детей 11-17 лет из восьми федеральных округов.

«22% ответили, что среди негативных факторов, которые влияют на их здоровье, это отсутствие физической активности. То есть она очень низкая, это понимает каждый пятый ребенок. 26% говорят, что нет организованного досуга. 30%, и это была цифра, которая нас тоже удивила и порадовала одновременно, говорят, что негативно влияет беспорядочное использование электронных цифровых устройств и интернета без соблюдения каких-либо гигиенических норм и правил»‎, — сказала Васильева на заседании координационного совета Российской академии наук и Российской академии образования "Здоровье и образование детей, подростков и молодежи".

17% детей негативным фактором, влияющим на их психическое и физическое развитие, назвали нерациональное питание, в частности употребление фастфуда. 25% опрошенных сказали, что на их здоровье влияют негативные отношения с папой, 13% - негативные отношения с мамой, 12% - с учителем.