Иммунолог объяснил, какие животные чаще вызывают аллергию у детей

Аллергены кошек являются самыми сильными, поэтому контакт с этими животными с первых дней жизни может привести в дальнейшем к развитию аллергии на них. Об этом в интервью ИА «В городе N» рассказала врач аллерголог-иммунолог Алла Тарасова.

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По ее словам, даже у малышей на первом году жизни выявляются специфические антитела к аллергенам кошек и собак.

При этом она также рассказала о «гигиенической теории», согласно которой ранний контакт с бактериями может увести иммунную систему ребенка от аллергического развития событий. В частности, такие полезные бактерии есть на крупном рогатом скоте.

«Раньше крестьяне жили так, что животные были рядом, и когда мама ходила доить корову, она брала и ребенка», — отметила Тарасова.

Она добавила, что в доме не нужно убираться до стерильной чистоты, так как в этом случае отсутствует бактериальная стимуляция и в результате иммунная система малыша будет работать неправильно.

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