Психолог предложил способ, как избавиться от буллинга в школах

В российских регионах появятся консультации и образовательные проекты, которые будут направлены на психологическую поддержку молодых людей. Это следует из поправок в Закон «О молодежной политике в Российской Федерации». На заседании Комитета Госдумы предложили существенно доработать его концепцию — нужно не только оказывать психологическую помощь жертвам травли, но и наказывать тех, кто ее затеял, пишет "Парламентская газета".

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В беседе с Авторадио психолог Анастасия Булгакова объяснила, что у детей много энергии, и агрессия возникает там, где эту энергию некуда применить. Кроме того, в подростковом возрасте агрессию может усиливать, в том числе влияние гормонального фона. Чтобы переключить внимание детей с буллинга в созидательное русло, нужно предоставить им возможность общения в разных социальных группах. Для этого детей нужно водить в разные секции.

"Ребенок, идя в спортивную и в творческую секцию, он видит совершенно разные коллективы, социумы. Школа - это одно. Но он идет в секцию спортивную, видит, что там есть лидер, тренер, что ребята спаррингуются. Там у него появляются единомышленники, и растет его самооценка. И мы вытащим пацана или девчонку из негативной среды, в которой он оказался. Потом он идет в секцию по творчеству - ремеслит. Почему? Когда ты руками что-то делаешь, тогда ты видишь предмет, созданный тобой. И здесь совершенно иная уже атмосфера, другие люди. И тогда подросток учится находить общий язык. Он будет менее критичен. И тогда у него нет никаких проблем".

Как отмечает эксперт, регулярные консультации ребенка с психологом не научат его взаимодействовать в коллективе или отстаивать себя в нужных ситуациях.