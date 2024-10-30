Как помочь ребенку побороть страх темноты

Консультант по сну Елена Мурадова рассказала, как помочь ребенку справиться со страхом темноты и почему не стоит спать со светом.

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По ее словам, в основном темноты боятся дети от двух лет. Не имея возможности увидеть привычный мир вокруг себя, ребенок ощущает, что он совершенно один. К тому же темнота легко превращает знакомые предметы в пугающих монстров. Из-за этого малыш засыпает беспокойно и просыпается ночью в слезах.

Если в такой ситуации включить свет посреди ночи, то это разрушит гормон сна - мелатонин. Также может мешать свет ночника или свет холодного спектра (голубой, белый) - экраны телевизоров, планшетов, телефонов. Важное правило: выключать все источники перед сном и спать в темноте.

Если без света никак не получается уснуть, то специалист рекомендует приобрести тусклый светильник с теплым светом - желтым или оранжевым. Как только малыш уснет, ночник нужно выключить.

Как научить ребенка засыпать без света:

Смастерить с ним "сновизор" из подручных материалов, который будет настраивать на хорошие сны и фильтровать плохие (например, разрисовать коробку как телевизор);

Выбрать игрушку-защитника - она должна быть без опасных мелких деталей и подходящего для объятий размера;

Распылить перед сном "волшебный спрей" от монстров или зажечь палочки с запахом якобы против чудовищ;

Нарисовать свой страх, порвать его и выбросить в мусор;

Повесить "ловца снов";

Начать играть в прятки, жмурки, искать игрушки в темноте, разговаривать из разных комнат, смотреть мультфильмы, в которых герои успешно справляются со своими переживаниями.

Если ребенку приснился кошмар, не стоит волноваться самим и выспрашивать подробности сна. Важно помочь успокоиться и посидеть рядом, пишет Тульская служба новостей.

Чтобы предотвратить ночные кошмары, нужно:

Планировать эмоциональные события во второй половине дня;

Подобрать подходящий по возрасту и темпераменту режим дня;

Не ходить на кружки и занятия в течение всего дня, так как ребенок должен каждый день отдыхать и вовремя ложиться спать;

Вечером не допускать переутомления;

Не смотреть перед сном страшные фильмы, отложить все гаджеты;

Перед сном: провести время с ребенком наедине, посидеть в обнимку, почитать книгу, послушать сказку, обсудить прошедший день и планы на завтра;

Пообещать малышу зайти через 5 минут, постепенно увеличивая промежуток, при этом обещание нужно обязательно выполнить;

Не высмеивать ребенка за его страхи - надо встать на его сторону и помочь пережить сложный период.

В среднем ежедневно спать в 2-3 года нужно 11-13 часов, в 7-10 лет - 10-11 часов, подросткам - не менее 9-10 часов.

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