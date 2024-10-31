Ученые призвали учитывать права детей в проверках возраста в Сети

Ученые заявили, что текущие методы подтверждения возраста в Интернете часто «недостаточны» для соблюдения юридических стандартов, установленных законодательством ЕС. Исследование, проведенное специалистами из Лондонской школы экономики, Университета Эксетера, Лейденского университета и Университета королевы Марии, подчеркивает, что плохо реализованные проверки возраста могут подвергать детей опасному контенту, нарушать их конфиденциальность и даже ущемлять их гражданские права.

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Ученые утверждают, что цифровые сервисы должны включать конфиденциальность и безопасность с самого начала, чтобы дети могли получить доступ к возрастному контенту без риска. Кроме того, они подчеркивают важность участия детей в разработке этих мер безопасности, позволяя им выражать свои опасения и соблюдать их права.

Профессор Соня Ливингстон отмечает, что цифровые платформы могут способствовать развитию детей, но «должны учитывать их права и избегать чрезмерных ограничений».