Психиатр рассказал, как можно защитить детей от агрессивных воспитателей

Чтобы защитить детей от агрессивных воспитателей, нужно проверять работников с помощью психологических тестов, рассказал «Ридусу» врач-психиатр Борис Белкин. По его словам, тестирование следует проводить на регулярной основе, а не только при приеме на работу.

Можно попробовать предотвращать подобные случаи с помощью разнообразных тестов, которые должны проходить воспитатели. Существуют различные тесты на тип реагирования, темперамент, характер, на наличие у человека депрессии, на наличие гнева и так далее. Но все это, конечно, не панацея, — объяснил врач.

Психиатр отметил, что тест не гарантирует, что человек резко не поменяется. Не исключено, что в психике может произойти какой-то сбой. Также можно тестировать воспитателей на употребление алкоголя и психоактивных веществ, поскольку они могут менять тип личности, добавил Белкин.

Ранее в подмосковной деревне Голубое воспитательница протащила двух детей с прогулки по асфальту до здания детского сада. Из-за этого матери детей обратились в полицию, и теперь против дошкольного учреждения возбудили дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.