Как одеть ребенка в холодную погоду, чтобы он не простыл

На носу зима, а это значит, что дети попадут в очень уязвимое положение из-за риска простыть. Переохлаждение может привести к различным заболеваниям, поэтому важно использовать правильные методы защиты малыша от холода. "Рамблер" поделится лайфхаками, которые помогут обеспечить комфорт и безопасность ребенка при низких температурах воздуха.

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Один из лучших способов удержания тепла — это многослойная одежда. Каждый слой выполняет свою функцию:

первый (базовый) — это термобелье, которое должно быть мягким и хорошо отводить влагу от кожи. Это поможет сохранить комфортную температуру, а также предотвратить переохлаждение; второй — утепляющий, например, флисовая или шершавая кофта. Этот слой отвечает за сохранение тепла; третий — защитный, который может быть в виде куртки или зимнего комбинезона. Он оберегает от ветра, влаги и морозов.

Большая часть тепла уходит через голову, поэтому обязательно одевайте шапку или капюшон на ребенка. Головной убор должен закрывать уши и быть выполнен из теплого, но дышащего материала. Важно следить, чтобы шапка не спадала, и ребенку было комфортно.

Защита рук и ног

перчатки/варежки: варежки обычно теплее, чем перчатки, так как пальцы находятся вместе и обмениваются теплом, но убедитесь, что они соответствуют размеру ребенка,

термобелье для ног: специальные теплые колготки или термоноски обеспечат дополнительный слой теплоизоляции,

теплые сапоги: обувь должна быть водонепроницаемой, иметь теплую подкладку и обеспечивать комфортную посадку, а сапоги с глубоким протектором помогут избежать скольжения.

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Одежда: материалы и ткани

шершавая и флисовая ткань отлично сохраняет тепло и отводит влагу,

пух и синтепон являются прекрасными наполнителями для зимней одежды,

избегайте 100% хлопка для базового слоя, так как он впитывает влагу и может привести к переохлаждению.

Подготовка к прогулке и возвращению домой

Перед выходом на улицу всегда проверяйте погоду. Сильный промозглый ветер может значительно увеличить эффект холода. Используйте специальные бальзамы для кожи, чтобы защитить лицо малыша от обветривания.

Когда одеваете ребенка, убедитесь, что одежда не слишком тесная и не стесняет движений. Если малыш может легко двигаться и не чувствует дискомфорта, он будет более активным, что поможет поддерживать тепло.

Если температура очень низкая, сократите время прогулок. Не забудьте заранее подготовиться к возвращению домой. Отлично, если ребенок после прогулки будет обеспечен теплым питьем и сухой сменной одеждой. Сопровождайте малыша, чтобы он не переохлаждался после прогулок.

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