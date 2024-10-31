Госпрограмма по подготовке и сертификации нянь может появиться в России

В России может появиться государственная программа по подготовке и сертификации нянь. Соответствующее предложение поступило в правительство от депутата Госдумы от «Новых людей» Ярослава Самылина. Письмо на имя вице-премьера страны Татьяны Голиковой есть в распоряжении NEWS.ru.

Самылин обратил внимание, что в России наблюдается дефицит нянь, так как спрос на данную услугу значительно превышает предложение. В текущем году, по его словам, няня обходится в 450–500 рублей в час. Отсутствие обязательной государственной сертификации или централизованной системы подготовки работников только усугубляет ситуацию с дефицитом, убежден парламентарий.

Считаю необходимым рассмотреть возможность принятия государственной программы, включающей в себя специализированные курсы по подготовке нянь и их добровольную государственную сертификацию, — сказано в документе.

Подобная сертификация, по словам Самылина, может быть основана на принятом весной ГОСТе с требованиями к услугам по присмотру за детьми-дошкольниками. Депутат считает, что наличие сертификата усилит доверие родителей к няням при отсутствии у них опыта работы и положительно скажется на ситуации с кадрами в отрасли. А специальный государственный реестр поможет выбрать подходящего по требованиям кандидата, резюмировал депутат.

Ранее в Санкт-Петербурге шестимесячный ребенок, оставленный под присмотром няни из интернета, внезапно умер. 22-летние родители в тот день были на работе. Позже сама няня призналась, что уронила ребенка и тот ударился головой.