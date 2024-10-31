Почти половина родителей в России оплачивают спортивные секции для детей

Аналитики провели исследование, чтобы узнать, какие виды дополнительного образования для детей россияне готовы поощрять и оплачивать. Выяснилось, что почти половина (48%) родителей выделяют средства на детские спортивные секции, включая хоккей, футбол, плавание и гимнастику.

Также 38% предпочитают инвестировать в творческое развитие своих детей и оплачивают занятия в музыкальных и художественных школах, а также танцы и театральные студии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Ещё 10% семей поощряют увлечения наукой и технологиями. Их дети посещают занятия по робототехнике и работе с нейросетями, а также по программированию и управлению дронами.

Оставшиеся 4% респондентов предпочитают прикладные занятия, включая рукоделие и блогинг.

Ранее НСН сообщала, что в этом учебном году в школах, колледжах, организациях дополнительного образования Москвы действует 130 тыс. кружков и секций, в которых занимаются около 1,4 млн детей и работают 14,5 тыс. педагогов.