Родителям напомнили, почему на каникулах ребенок должен отдыхать, а не учиться

Отдых — это естественная потребность любого человека в любом возрасте и в любом виде деятельности. Именно поэтому в школьном цикле, помимо ежедневного отдыха, предусмотрены каникулы — они нужны в первую очередь для того, чтобы ученик мог отдыхать и чтобы он имел возможность переключаться с учебной деятельности на другую, рассказала «Газете.Ru» руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

«Если школьник этого делать не будет, то в какой-то момент в сознании ребенка может произойти выгорание и полное отторжение от учебы. Также учебу будет сопровождать физическая усталость. Кроме того, во время обучения школьники проходят разные фазы психологического и физического развития, а слишком высокая нагрузка негативно скажется на этом процессе. Каникулы дают возможность мозгу «переварить» полученную информацию», — объяснила она.

Часто в каникулы в школах действительно задают дополнительные задания, которые нужно сделать в этот период. Иногда это бывает полезно, для того, чтобы не забыть школьную программу. Однако основное в этот период — это отдых.

«Режим в каникулы, конечно же, зависит от возраста ребенка. Если речь идет об учениках младших классов, то им не рекомендуется заниматься учебой во время каникул. Исключение составляют развивающие игры. В средней школе игровая деятельность тоже остается значимой, а со старшими школьниками к этому процессу уже можно подходить серьезнее. Однако для всех возрастов актуальным остается то, что досуг на каникулах должен быть построен так, чтобы повторение пройденного материала не становилось в зубрежке теории. Полезным будет сходить в музеи с соответствующими пройденному в школе экспозициями — например, теми, в которых освещается эпоха, о которой говорили на уроках истории в школах. А изучение иностранных слов можно закрепить, посмотрев фильм на языке оригинала. Таким образом соединяется то, что интересно школьнику, с новыми знаниями, которые он получил», — добавила специалист.

Также время на каникулах можно правильно использовать, если читать: благодаря этому формируются нейронные связи. При этом не обязательно читать классику. Это может быть то произведение, которое интересно самому школьнику, резюмировала она.