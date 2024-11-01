Перечислены признаки синдрома дефицита внимания в детском возрасте

Врач-невролог сети медицинских центров «Неболит» Алексей Парфёнов рассказал, по каким симптомам можно выявить синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в детском возрасте.

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О таком состоянии могут свидетельствовать трудности с концентрацией внимания, чрезмерная активность и импульсивное поведение, с трудом поддающееся контролю, объяснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Наиболее частыми причинами развития СДВГ являются факторы, которые в перинатальный период негативно воздействуют на развитие и функциональность мозга ребёнка. Среди них — вредные привычки матери, заболевания, наследственность и другие, отметил Парфёнов.

Некоторые могут ощущать симптомы СДВГ и во взрослом возрасте.

«Это может проявляться в неспособности сосредоточиться, трудностях с обучением и удержанием внимания при отсутствии других психических расстройств со схожей симптоматикой», — добавил врач.

Ранее клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александра Изюменко в беседе с НСН выразила мнение, что детям до трёх лет не стоит давать гаджеты.