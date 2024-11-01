Пять ситуаций, когда ребенку после развода лучше остаться с отцом

Нам привычна мысль о том, что после развода, как правило, ребенок остается с матерью. Тем не менее сегодня все чаще основное право на воспитание получает отец. Мы поговорили с Ольгой Власовой, кандидатом юридических наук, которая рассказала нам о ситуациях, когда ребенку все же лучше проживать большую часть времени с отцом, а не с матерью.

С кем после развода остается ребенок

По словам нашего эксперта, если обратиться к букве закона, то мы узнаем следующее: мужчина и женщина в своих правах на ребенка абсолютно равны.

Но как же суд выбирает, с кем будут жить дети по окончании процесса? Как оказалось, судья учитывает ряд нюансов, а кроме того выслушивает пожелания самого ребенка.

Как говорят юристы, суд не встает на сторону отца или матери, а действует исключительно в интересах детей. Основная задача — принять такое решение, при котором дети окажутся в безопасности и комфорте. Судья также попытается сохранить привычные для ребенка условия жизни: смена места жительства, переход в другое учебное заведение или переезд от братьев и сестер рассматривают как негативный фактор.

Ребенка попытаются не «вырывать» из привычной для него обстановки, чтобы снизить предполагаемый уровень стресса.

Несмотря на отсутствие точной судебной статистики, суд чаще всего принимает решение в пользу матери. Если оба родителя характеризуются положительно, только в 5—8% случаев несовершеннолетний ребенок остается жить с отцом. Зачастую такое решение принимается с учетом пожелания самих детей — матери бывают лучше погружены в жизнь чада и проводят с ним больше времени, что в конечном итоге влияет на решение. С другой стороны, часть мужчин изначально отказывается от попытки отстоять свои права из-за стереотипа о несправедливости.

Когда с отцом лучше

Если родители не могут договориться полюбовно, привязанность ребенка попытаются определить путем судебно-психологической экспертизы, говорит юрист. Медицинские психологи беседуют со всеми участниками: матерью, отцом, ребенком и другими лицами, претендующими на опеку. Специалист оценивает не только слова, но и невербальные сигналы, а также характер взаимоотношений между участниками.

Важно: экспертизу могут проходить несовершеннолетние любого возраста. Начиная с 10 лет разрешен допрос в суде. Судья выслушает мнение ребенка, уточнив, с кем из родителей он хотел бы проживать, но его ответ не окажется ни обязательным, ни решающим.

Помимо этого, судья оценивает данные о каждом родителе: личные качества, место и условия проживания, материальное положение, род деятельности и режим работы. Так, многочисленные длительные командировки станут негативным фактором, даже если родитель хорошо зарабатывает и любит ребенка.

В каких случаях суд оставит ребенка с отцом:

Собственное решение. Если оба родителя имеют положительную характеристику, но ребенок озвучит желание проживать именно с папой (в ходе суда, органам опеки или психологу по делу). Финансовый вопрос. Если мать не имеет возможности содержать (финансово обеспечивать) и воспитывать ребенка. Квартирный вопрос. Если у женщины нет возможности (фактического места) для комфортного совместного проживания с детьми. «Плохое» поведение. Если женщина получит негативную характеристику (аморальный/асоциальный образ жизни, вредные привычки). Небезопасность. Если детей небезопасно оставлять с матерью (проявление агрессии, психическое насилие, оставление в опасности).

Важно учитывать, что все перечисленные причины сперва требуется доказать: предоставить суду подтверждающие документы, экспертные заключения и медицинские справки, вызвать свидетелей.

Если отец не согласен жить вдали от ребенка, он имеет полное право отстаивать свою позицию. Собрав доказательную базу и заручившись хорошей характеристикой, мужчина имеет все шансы получить право на воспитание несовершеннолетних детей после развода.

Стоит помнить, что решение о месте жительства детей — это не окончательный приговор отношениям. Право на общение есть у каждого родителя вне зависимости от того, с кем проживает малыш. Конечно, если речь не идет об угрозе для здоровья и жизни.