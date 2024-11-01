Почему появляется травля в школах

Группа детей, которую объединяют не общие интересы, а лишь год рождения, будет искать слабое звено в критической ситуации. Член экспертного совета по развитию служб примирения и медиации при Минпросвещения РФ Антон Коновалов рассказал о механизме появления буллинга в школе. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Приведу пример: хорошая учительница, ничего плохого не хотела, объявила детям, что если они будут на уроке себя плохо вести, то она будет давать дополнительное домашнее задание. Но она не учла одного: в классе гиперактивный ребенок, который физически не может хорошо себя вести, не может сидеть − действительно диагноз СДВГ. В результате в течение четверти класс постоянно получал дополнительное домашнее задание», – рассказал он.

По его словам, в итоге класс перестает слушаться учителя. Так как дети не видят смысла в хорошем поведении, ведь они все равно получают дополнительное задание. Затем одноклассники могут поймать того самого ребенка и избить.