Почему мужчин не хотят отпускать в декрет

Согласно мнению эксперта, на это влияет два основных фактора. Первый — устаревшее представление о том, что декрет является исключительно женской привилегией, и что мужчина должен быть «добытчиком», способным обеспечить семью.

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Второй фактор связан с экономической стороной вопроса: в компаниях часто не учитывают, что мужчина также имеет законное право на отпуск по уходу за ребёнком. Из-за нехватки информации о новых законодательных нормах кадровики и трудовые юристы некоторых компаний могут создавать дополнительные препятствия на пути реализации этого права, добавил Мурадян в беседе с 360.ru.

Ранее в Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Также эксперты ВШЭ заявили, что нужно поддерживать рождение вторых и третьих детей в семьях.