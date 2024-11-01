Названы ошибки при лечении кашля у детей

Лечение кашля у ребенка обязательно нужно обсуждать с врачом, заявила отоларинголог Екатерина Приказа. Ошибки при лечении кашля у детей она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Первой ошибкой врач назвала решение давать детям муколитики — отхаркивающие средства.

«В силу анатомических особенностей примерно до пяти-шести лет дыхательная система ребенка не способна эффективно выводить избыток слизи. Применение таких препаратов может привести к застою мокроты в легких, что чревато присоединением вторичной бактериальной инфекции», — объяснила Приказа, добавив, что в этом случае может развиться бронхит или даже пневмония.

Кроме того, врач не рекомендовала комбинировать противокашлевые и отхаркивающие препараты — стимуляция вывода мокроты, а после препятствие ее отходу грозит скоплением слизи и размножением бактерий.

«Стоит отметить, что при рядовом ОРВИ без осложнений противокашлевые препараты зачастую вообще не требуются. Используют их крайне редко и только по назначению врача», — уточнила Приказа.

Также ошибкой врач считает обязательные попытки превратить сухой кашель во влажный. Она пояснила, что есть масса заболеваний, при которых кашель остается сухим от начала и до конца болезни — к примеру, аллергии, гастроэзофагеальный рефлюкс и даже грипп. В этих случаях перевод кашля во влажное состояние будет бессмысленным или вовсе затруднит лечение.

Лечение кашля, продолжила Приказа, должно основываться на устранении первопричины симптома и создании условий, которые помогут облегчить состояние ребенка. Ему обязательно нужно давать обильное питье, обеспечить достаточный уровень влажности в помещении, устранить раздражающие факторы. Если кашель не пройдет через одну-две недели, необходимо обратиться к врачу, заключила она.

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