В России предложили вернуть оценки за поведение в школах. С инициативой выступил депутат муниципалитета Шушары Санкт-Петербурга и глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Об этом пишет RT.

В обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, Ветров призвал восстановить систему оценок за поведение. Он отметил, что школа — это не только место для получения знаний, но и важный социальный институт для воспитания детей.

Он предложил выставлять положительные оценки за хорошее поведение, включая отсутствие прогулов, приличный внешний вид, вежливость и отсутствие вредных привычек.

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