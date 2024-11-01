Можно ли женщине впервые рожать после 40 лет

Женщине не противопоказано рожать первого ребенка после 40 или даже 45 лет, все зависит от индивидуальных особенностей организма, объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» гинеколог Домодедовской больницы Павел Елисеев. Однако, по его словам, заводить ребенка лучше в более раннем возрасте.

Гинеколог отметил, что при поздней беременности увеличивается риск возникновения осложнений, поэтому перед принятием этого ответственного решения нужно обязательно обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. При этом начинать беспокоиться о зачатии ребенка по окончании менструации неправильно в контексте физиологии.

Женщине стоит заводить ребенка в более молодом возрасте, чтобы на ее здоровье не влияли хронические болезни, например гипертония или эндокринные проблемы, указал Елисеев.

Риск осложнений с возрастом увеличивается — риск, связанный с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями. С возрастом возникают чаще проблемы с зачатием в том числе потому, что овариальный резерв расходуется и после 40 женщинам сложнее забеременеть, — подытожил врач.

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