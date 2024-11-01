Как определить заболевания почек у детей

Главный детский нефролог Москвы, главный врач московской детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Исмаил Османов рассказал, что дети при заболеваниях почек чаще всего жалуются на боли в животе и поясничной области.

Среди симптомов также могут быть плохой аппетит, усталость, отёки, повышение температуры тела, перечислил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В случае таких жалоб врач назначит обследование: анализы, УЗИ или компьютерную томографию почек, рентгенографию и так далее.

Чтобы снизить вероятность заболеваний почек у детей, врач посоветовал делать возрастные прививки и не пропускать профилактические обследования, а также больше гулять на свежем воздухе и есть сезонные овощи и фрукты.

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