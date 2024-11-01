В США родители могут заплатить $50 тыс. за проверку эмбрионов на высокий IQ

Компания в США берет с будущих родителей $50 тысяч за проверку эмбрионов на предмет более высокого уровня IQ, пишет Oddity Central.

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Американская компания Heliospect Genomics предлагает будущим родителям услуги по генетическому прогнозированию, позволяя проверять эмбрионы на уровень IQ и другие желаемые черты. Стоит эта услуга около $50 тысяч.

В компании сообщили, что у них уже есть десятки клиентов, стремящихся повысить шансы на рождение детей с уровнем IQ на шесть пунктов выше среднего. Однако многие генетики в данном случае поднимают вопросы о социальной справедливости для более бедных родителей.

В то же время директор компании подчеркнул, что не будет заниматься «элитным отбором» и не поддержит практики, связанные с автоматизированным производством эмбрионов.

Ранее ученые нашли связь между очаговым облысением и щитовидной железой.