Депутат: отцам «выходного дня» статус многодетного родителя не положен

Для этого необходимо заниматься «каждодневным воспитанием» ребёнка.

Таким мнением глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К сожалению, закона о том, чтобы признать термин «отец выходного дня» многодетным, у нас такого закона нет и быть не может. И речь идёт не только о рождении, но и воспитании детей. Поэтому воскресное воспитание — это не есть участие в каждодневном воспитании ребёнка. Если ваша новая супруга соглашается принять детей от прежнего брака и их усыновить и удочерить, и они все живут вместе с вами в одной семье, тогда и вы, и ваша супруга — вы многодетные родители. Если же дети остались с матерью, у вас есть новые дети в новой семье, если их меньше, чем трое, то вы не являетесь многодетным отцом. Иными словами, сам факт рождения троих детей ещё не означает, что вы будете иметь статус многодетного отца, если вы их не воспитываете».

Ранее Останина заявила, что участие в СВО «втрое» увеличивает шансы мужчины стать супругом и отцом. Полное интервью читайте на сайте.