Специалист высказалась о целесообразности подготовки к ЕГЭ в десятом классе

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала о целесообразности подготовки к ЕГЭ в 10-м классе.

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«Начиная подготовку к ЕГЭ в 10-м классе, школьник выигрывает для себя время, чтобы распределить нагрузку равномерно и закрыть пробелы в знаниях, которые у него могли появиться ещё в 6—7-х классах», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, подготовка будет проходить в ускоренном темпе и не будет времени для спокойного и последовательного закрепления материала.

В 10-м классе есть возможность определиться с выбором предметов, которые школьнику предстоит сдавать, отметила Неверова.

«10-й класс также отличное время, чтобы посещать образовательные форумы и проходить курсы профориентации. В 11-м классе времени на это не будет», — добавила эксперт.

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