Минздраву предложили назначить ответственного за грудное молоко
По данным медиков, менее 40 процентов мам первые шесть месяцев кормят младенцев исключительно грудным молоком. В то же время ученые утверждают, что такое кормление закладывает фундамент здоровья ребенка с самого рождения и на много лет вперед.
Но при этом сегодня непонятно, к какому врачу надо обращаться женщине, у которой есть проблемы с лактацией, а в роддомах порой матерям дарят рекламные пакетики с молочной смесью и подсаживают малышей на такое питание. Эту ситуацию первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает недопустимой. Поэтому она обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по грудному вскармливанию. Какие еще надо предпринять шаги, чтобы создать систему поддержки кормления грудью в России, разбиралась «Парламентская газета».
Так задумано природой
Врачи всего мира признают материнское молоко лучшим питанием для младенцев. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка только грудью до 6 месяцев, а затем переходить на смешанное вскармливание, сочетающее грудное молоко и включение в рацион других продуктов, до двухлетнего возраста. Исследования ученых также доказывают огромную роль естественного кормления для дальнейшего речевого, психического, умственного, эмоционального и физического развития ребенка.
«Только в грудном молоке есть все необходимые питательные вещества и макро- и микроэлементы, ферменты, которые правильно запускают процесс пищеварения у новорожденного», — ранее говорил главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Дмитрий Иванов в беседе с aif.ru. В грудном молоке, по его словам, содержатся все защитные антитела, которые есть у мамы. «В нем есть факторы роста определенных тканей, сосудов, определенных органов. Ни в одну смесь все эти компоненты нельзя добавить», — отмечал врач.
При этом кормление грудью, по его словам, важно и для женщины: доказано, что оно является профилактикой рака молочной железы и рака матки.
Почему кормят смесями?
Сейчас, по данным экспертов, менее 40 процентов женщин предпочитают исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев после рождения ребенка, хотя только пять процентов мам имеют противопоказания для этого, сказала в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Депутат уверена, что материнское молоко — залог формирования крепкого здоровья у ребенка. Питание смесями, по ее словам, может приводить к ожирению и аутизму у детей. Но, к сожалению, малышей порой начинают подсаживать на искусственное питание еще с роддома, где бывает, что дарят мамам рекламные пакетики с этой продукцией, отметила политик. Производители заменителей грудного молока, по ее словам, тратят на рекламу своей продукции 4 млрд рублей в год, и бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно.
Кто поможет с лактацией
Есть еще одна проблема: сегодня непонятно, к какому врачу должна обращаться женщина, имеющая проблемы с лактацией, отметила Буцкая.
«В женской консультации на прием с ребенком не пустят, а в детской поликлинике лечат только детей. Получается, что единение мать плюс ребенок плюс кормление грудью в медучреждениях не имеет продолжения», — сказала парламентарий. А специалистом по грудному вскармливанию, по ее словам, сегодня может назваться кто угодно — бухгалтер, поэт-песенник или продавец и вести консультирование в интернете. Такие консультации могут нанести ущерб здоровью или даже привести к летальному исходу. Все эти проблемы необходимо решать, поэтому сегодня нужно ввести в Минздраве должность внештатного специалиста, ответственного за грудное вскармливание, считает Буцкая. Это позволит выстроить комплексную систему поддержки кормления детей материнским молоком. «В каждом регионе необходимо в детских поликлиниках на базе кабинетов здорового ребенка создавать центры поддержки грудного вскармливания, а в стандартах обучения медиков — врачей общей практики, акушеров и педиатров — предусмотреть соответствующие изменения», — сказала политик.
Пройти курс по грудному вскармливанию важно и зубным врачам.
«А то сейчас встречаются стоматологи, которые говорят, что не нужно долго кормить ребенка грудью, потому что будет неправильный прикус. Таким специалистам тоже нужно пройти курс занятий, чтобы понимать, что если ребенок не будет получать грудного молока, то и зубы у него будут плохие, и он с этим будет мучиться. А правильный прикус — это вопрос правильного прикладывания малыша к груди», — отметила парламентарий.