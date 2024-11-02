Минздраву предложили назначить ответственного за грудное молоко

По данным медиков, менее 40 процентов мам первые шесть месяцев кормят младенцев исключительно грудным молоком. В то же время ученые утверждают, что такое кормление закладывает фундамент здоровья ребенка с самого рождения и на много лет вперед.

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Но при этом сегодня непонятно, к какому врачу надо обращаться женщине, у которой есть проблемы с лактацией, а в роддомах порой матерям дарят рекламные пакетики с молочной смесью и подсаживают малышей на такое питание. Эту ситуацию первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает недопустимой. Поэтому она обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по грудному вскармливанию. Какие еще надо предпринять шаги, чтобы создать систему поддержки кормления грудью в России, разбиралась «Парламентская газета».

Так задумано природой

Врачи всего мира признают материнское молоко лучшим питанием для младенцев. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка только грудью до 6 месяцев, а затем переходить на смешанное вскармливание, сочетающее грудное молоко и включение в рацион других продуктов, до двухлетнего возраста. Исследования ученых также доказывают огромную роль естественного кормления для дальнейшего речевого, психического, умственного, эмоционального и физического развития ребенка.

«Только в грудном молоке есть все необходимые питательные вещества и макро- и микроэлементы, ферменты, которые правильно запускают процесс пищеварения у новорожденного», — ранее говорил главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Дмитрий Иванов в беседе с aif.ru. В грудном молоке, по его словам, содержатся все защитные антитела, которые есть у мамы. «В нем есть факторы роста определенных тканей, сосудов, определенных органов. Ни в одну смесь все эти компоненты нельзя добавить», — отмечал врач.

При этом кормление грудью, по его словам, важно и для женщины: доказано, что оно является профилактикой рака молочной железы и рака матки.

Почему кормят смесями?

Сейчас, по данным экспертов, менее 40 процентов женщин предпочитают исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев после рождения ребенка, хотя только пять процентов мам имеют противопоказания для этого, сказала в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Депутат уверена, что материнское молоко — залог формирования крепкого здоровья у ребенка. Питание смесями, по ее словам, может приводить к ожирению и аутизму у детей. Но, к сожалению, малышей порой начинают подсаживать на искусственное питание еще с роддома, где бывает, что дарят мамам рекламные пакетики с этой продукцией, отметила политик. Производители заменителей грудного молока, по ее словам, тратят на рекламу своей продукции 4 млрд рублей в год, и бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно.

Кто поможет с лактацией

Есть еще одна проблема: сегодня непонятно, к какому врачу должна обращаться женщина, имеющая проблемы с лактацией, отметила Буцкая.

«В женской консультации на прием с ребенком не пустят, а в детской поликлинике лечат только детей. Получается, что единение мать плюс ребенок плюс кормление грудью в медучреждениях не имеет продолжения», — сказала парламентарий. А специалистом по грудному вскармливанию, по ее словам, сегодня может назваться кто угодно — бухгалтер, поэт-песенник или продавец и вести консультирование в интернете. Такие консультации могут нанести ущерб здоровью или даже привести к летальному исходу. Все эти проблемы необходимо решать, поэтому сегодня нужно ввести в Минздраве должность внештатного специалиста, ответственного за грудное вскармливание, считает Буцкая. Это позволит выстроить комплексную систему поддержки кормления детей материнским молоком. «В каждом регионе необходимо в детских поликлиниках на базе кабинетов здорового ребенка создавать центры поддержки грудного вскармливания, а в стандартах обучения медиков — врачей общей практики, акушеров и педиатров — предусмотреть соответствующие изменения», — сказала политик.

Пройти курс по грудному вскармливанию важно и зубным врачам.