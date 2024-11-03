Как выбрать зимние ботинки для ребенка: три простых совета

Эксперты дали три простых совета, как выбрать зимние ботинки для ребенка. Самое важное — ориентироваться не только на бренд.

Во-первых, определитесь с моделью. Например, аляски, или дутики, подойдут для тех, кто не любит шнурки, но важно помнить, что такая обувь может не выдержать морозов. Сноубутсы представляют собой утепленные резиновые сапоги, поэтому покупать их стоит для зимней слякоти и температуры до −10 градусов. Для прогулок в мороз подойдет мембранная обувь, а также утепленные сапоги.

Во-вторых, посмотрите на состав. Детские ботинки должны быть изготовлены из натуральных дышащих материалов, которые обладают терморегулирующими свойствами. Для зимы отлично подходит обувь с натуральной овчиной, шерстью, войлоком. Не бойтесь, если в составе обнаружите полиэстер и холлофайбер, это хорошие материалы, которые не должны смущать.

В-третьих, помните о супинаторе. Именно он помогает формировать правильный свод стопы, предупреждая развитие плоскостопия. Определить наличие супинатора просто — у внутреннего края подошвы должна быть ортопедическая выпуклость. Помните, что детям до трех лет обувь с супинатором не нужна.

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