Чем опасна «детская» инфекция — скарлатина

Ученые выяснили, что у детей, которые переболели коронавирусом, скарлатина протекает в восемь раз тяжелее. Что это за заболевание, кто чаще всего от него страдает и есть ли способы профилактики скарлатины, «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

© Вечерняя Москва

У переболевших коронавирусом детей возникали синуситы, отиты, пневмония, абсцесс во рту и синдром токсического шока в случае заражения скарлатиной. Кроме того, симптомы болезни стали развиваться и сохраняться дольше, чем раньше. Альтштейн объяснил, что скарлатина — это заболевание, которое вызывается бактериями стрептококками.

— Стрептококки — это круглые клетки, которые собираются в цепочки. Эти бактерии и становятся возбудителями заболевания. Главные симптомы — температура и боль в горле, — перечислил профессор.

Стрептококки поражают миндалины в горле, в результате чего начинается интоксикация организма. Может возникнуть значительная сыпь. Чаще всего скарлатиной страдают дети — в основном это их инфекция, но пострадать могут и взрослые.

— Самое плохое, что стрептококк может поражать сердечную мышцу и вызывать болезни сердца, — отметил вирусолог.

Так как возбудителем болезни являются бактерии, скарлатину лечат с помощью антибиотиков, которые эффективны против нее.

— Против скарлатины нет вакцины. Поэтому способы ее профилактики — такие же, что и против любых болезней: общее укрепление, физкультура, хорошее питание и пребывание на свежем воздухе, — указал собеседник «ВМ».

Общеукрепляющие меры помогут защититься от скарлатины, заключил Альтштейн.