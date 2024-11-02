Плюсы и минусы сохранения брака ради детей

Развод — несомненно, сложный шаг, который кардинально меняет и уклад жизни, и отношения внутри семьи, особенно если в ней есть дети. Именно их наличие нередко подталкивает кого-то из родителей к сохранению брака, к продолжению жизни с нелюбимым человеком.

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Чем это чревато для детей и для взрослых людей, которые тяготятся обществом друг друга?

"Давайте не будем себя обманывать: дети, словно губка, впитывают не только то, что мы говорим, но и как мы живем. Когда родители остаются в браке ради ребенка, они, по сути, создают модель семьи, которую этот ребенок когда-нибудь подсознательно начнет копировать. И вот тут-то и кроется опасность: ребенок, повзрослев, начнет строить свою семью по образу и подобию той, что видит каждый день. Он не поймет, почему усталый отец и измученная мать вдруг не могут подарить ему счастье, почему злость и недовольство — не норма, почему его партнерша или партнер не готовы к таким жертвам", — предупреждает психотерапевт Денис Макаровский. Он уверен, что не нужно приучать детей к мысли о том, что отношения двоих людей непременно связаны со страданиями. "Ведь настоящее счастье семьи строится не на страданиях, а на взаимной поддержке, радости и желании быть вместе. Самопожертвование ради детей, конечно, благородно, но какой сигнал мы тогда подаем? Что нужно терпеть и смиряться, вместо того чтобы искренне искать радость и гармонию", — отметил он.

Немного плюсов

Клинический психолог Марина Щеглова поддерживает эту точку зрения, утверждая, что в условиях сохранения семьи ради детей дети не могут стать счастливыми, как бы ни старались родители. Однако плюсы у решения сохранить брак, по мнению Марина Щегловой, всё же есть:

стабильность (не надо решать финансовые, юридические и бытовые вопросы, которые возникают при разводе),

оба родителя присутствуют и участвуют в жизни ребенка,

в процессе совместного проживания у партнёров остаётся шанс стать эмоционально ближе друг другу и разрешить внутренние противоречия.

При этом эксперт отмечает, что если не предпринять какие-либо меры, направленные на устранение напряжения между супругами (не пытаться выстраивать диалог, пренебрегать обращением к семейному психологу или личной терапией...), то взаимная неприязнь будет продолжать расти, а вместе с ним и уровень стресса у всех членов семьи.

Марина Щеглова напомнила о том, что детям свойственно вырастать и уходить в самостоятельную жизнь. Это обстоятельство также отягощает отношения между людьми, никогда решившими быть вместе ради детей: "Самое неприятное, что ждёт партнёров, которые решили сохранить отношения ради детей, взросление детей и уход из родительской семьи. Дети вырастут и уедут, а вы останетесь с абсолютно чужим для себя человеком, с которым не о чем говорить".

Семья может быть очень ресурсным местом, где тебя примут, поддержат, поймут, а может забирать последнюю энергию из-за скандалов, ссор и отчуждения. Мы сами наполняем её соответствующей энергией, делая тот или иной выбор.