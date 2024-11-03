Психолог предупредил о симптомах СДВГ у детей

СДВГ часто путают с обычной непоседливостью, но есть признаки, которые важно не пропустить. Психолог Ника Болзан рассказала, как распознать симптомы и помочь ребёнку.

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Когда ребёнок проявляет повышенную активность или не может сосредоточиться на заданиях, родители могут списывать это на непоседливость. Однако иногда это может указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который требует особого внимания. Мы поговорили с экспертом, практикующим психологом, новатором Никой Болзан, чтобы узнать, на какие симптомы СДВГ следует обратить внимание.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это состояние, при котором детям сложно контролировать свое поведение. Многие родители считают, что их ребенок просто непослушный, не подозревая о том, что СДВГ является распространенным нейроповеденческим расстройством», — рассказала психолог Ника Болзан.

По статистике, около 10% детей в возрасте от 1 до 17 лет сталкиваются с этим заболеванием. При этом мальчики подвержены синдрому в два раза больше, чем девочки. Психолог отметила, что СДВГ характеризуется определенными симптомами, которые могут проявляться по-разному у каждого ребенка.

1. Невнимательность

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности часто и регулярно что-то забывают. Это могут быть как мелкие вещи, так и важные детали, в том числе связанные с учебой. Они часто допускают ошибки в школе и сталкиваются с трудностями концентрации внимания. Эксперт объяснила, что им может потребоваться больше времени, чтобы понять и выполнить задание, чем другим детям. В таких ситуациях важно проявлять терпение и поддержку ребенку, избегая критики и оказывая помощь.

2. Гиперактивность

Чрезмерная активность и возбудимость является ярким признаком СДВГ. В таких случаях ребенок постоянно в движении, ему трудно сидеть спокойно, он часто встает со своего места, ерзает и крутится. Ему сложно сосредоточиться на одном занятии, и он часто переключает внимание.

3. Импульсивность

Ребенок с СДВГ часто более капризен и нетерпелив по сравнению со своими сверстниками. Когда речь заходит о необходимости подождать какое-то время, такому ребенку трудно проявить терпение. Если что-то идет не по его плану, у него могут появиться вспышки раздражения или истерика, что создает дополнительный стресс для всей семьи.

4. Тревожность

По словам Ники Болзан, дети с СДВГ сталкиваются с повышенным уровнем тревожности, особенно в более старшем возрасте. Этот симптом может усугубляться стрессом и давлением в школе и дома, что приводит к ухудшению их общего эмоционального состояния и психического здоровья.

5. Страх и стыд

Ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности часто испытывает беспокойство из-за незначительных вещей, которые, на первый взгляд, не требуют такого внимания. Такие дети часто беспокоятся и отвлекаются, что приводит к напряженным эмоциональным состояниям. Кроме того, частые неудачи и критика со стороны окружающих могут вызвать неуверенность в себе, стыд за свои поступки и различные страхи.

6. Креативность

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают нестандартным способом мышления. Их творческие решения зачастую отражают особенности этого расстройства, который характеризуется любопытством и спонтанностью.

7. Чувствительность

Дети с СДВГ отличаются повышенной чувствительностью. У них хорошо развита интуиция, что делает их добрыми и сострадательными, но в то же время легко уязвимыми.

«Родители детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности должны быть готовы к тому, что им потребуется терпение, сочувствие и внимание. Важно избегать резких слов и действий и проводить больше времени с ребенком, проявляя к нему уважение и заботу. Это станет первым шагом к тому, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо и имел адекватную самооценку в будущем. Только поддержка, терпение и внимание помогут ребенку с СДВГ стать счастливым и психологически благополучным во взрослой жизни», — добавила Ника Болзан.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности может стать трудным испытанием для всей семьи, но своевременная поддержка и понимание играют важную роль в улучшении качества жизни ребёнка. Помните, что терпение и чуткость взрослых помогут ребёнку с СДВГ адаптироваться и гармонично развиваться, а при необходимости — обратиться за помощью к специалисту.

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