Психолог рассказал, как справиться со злостью на ребенка

Злость и раздражение — нормальные эмоции, которые могут возникать у родителей. Однако важно научиться справляться с ними правильно, чтобы не навредить ребёнку. В беседе с ИА RuNews24.ru психолог Майя Голубева рассказала о том, как справиться со злостью на ребёнка и посмотреть на ситуацию с другой стороны.

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Прежде чем реагировать на поведение ребёнка, попробуйте осознать свои эмоции и понять, почему вы злитесь. Это поможет вам лучше контролировать свои реакции, советует эксперт. Майя Голубева советует определить, какие действия или поведение ребёнка вызывают злость, и установить чёткие границы для него.

«Используйте "Я-сообщения". Вместо того чтобы обвинять ребёнка в чём-то, выразите свои чувства через "Я-сообщения". Например, вместо фразы "Ты никогда не слушаешь меня!" скажите "Мне становится очень обидно, когда ты не слушаешь меня". Вместо того чтобы сосредотачиваться только на негативных моментах, обращайте внимание на положительные поступки и достижения ребёнка. Поощряйте его за хорошее поведение и успехи», — рекомендует собеседница издания.

Психолог подчеркнула: если злость и раздражение становятся слишком сильными и мешают жизни и отношениям с ребёнком, то стоит незамедлительно обратиться к психологу или семейному консультанту. Они помогут вам разобраться в своих чувствах и научат эффективным способам управления эмоциями.