Психиатр дал совет по профилактике алкоголизма среди детей

Зачастую они покупают пиво, это распространено.

© РИА Новости

О вреде спиртного детям нужно рассказывать как можно раньше. Важно объяснить ребёнку пользу физкультуры.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Марат Сараев.

«Сейчас в основном покупают слабоалкогольные напитки. В данный момент это самое распространённое. Очень опасно, что это распространено среди детей и подростков. Подростки не идут сразу пить водку. Они покупают пиво, пивные напитки. Чтобы не было через 20-30 лет такого числа алкоголиков, нужно уже сейчас приобщать детей к спорту. То, что сейчас происходит с населением, это результат десятилетий, откручивая назад. Запретительные меры работают, но давайте к этому подходить комплексно. Лучше лечения — профилактика потребления алкоголя. Мы уже должны с детских садов, младших классов школы объяснять, что такое алкоголь, как он плохо влияет на организм, мозг и так далее. Мы через несколько десятилетий получим то население, которое отвратительно будет относиться к алкоголю. Оно не будет его принимать. В этом случае нам не нужно будет закрывать алкогольные магазины, ограничивать его по времени, просто человек не пойдёт туда».

Ранее в Госдуме назвали способы ограничить употребление алкоголя в России.