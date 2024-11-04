Как выбрать зимнюю шапку для ребенка: четыре совета

Эксперты дали четыре простых совета, как выбрать зимнюю шапку для ребенка. Ориентироваться нужно не только на красоту модели.

Во-первых, одним из главных критериев является размер головного убора. Необходимо с помощью метровой ленты произвести замер головы вашего ребенка. Измерять необходимо по выступающим частям затылка и лба.

Во-вторых, не стоит экономить и покупать шапку «на вырост». Такая экономия может доставить немало хлопот. Головной убор со свободной посадкой не будет защищать от ветра и начнет постоянно сползать и доставлять дискомфорт малышу.

В-третьих, не стоит гнаться за натуральными материалами. Конечно, по теплоудерживающим свойствам они превосходят синтетические вещи, но проигрывают в сроке службы. Для ребенка головной убор лучше выбирать с комбинированным составом, в котором содержание шерсти не будет превышать 50%.

В-четвертых, модель шапки нужно выбирать, исходя из возраста своего ребенка и длительности прогулок. Так, например, детям до года необходимо покупать шапку с завязками, а для детей постарше предпочтителен классический вариант.

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