В России решили не сокращать время обучения в школах

В ближайшее время в России не планируется сокращение учебных лет в школах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, заявил, что пока принято решение о 11 классах, и в ближайшее время изменений не ожидается.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил сократить сроки обучения в школе и университете. Он заявил, что пяти-шестилетнее университетское образование также будет скорректировано для возможности переучивания.