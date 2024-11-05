Ученые доказали, у каких детей ниже риск гипертонии и диабета

Если ребёнку в раннем детстве давать слишком много сахара, это плохо скажется на его здоровье. Об этом предупреждают учёные. Они обнаружили, что ограничение потребления добавленного сахара во время беременности и первых двух лет жизни ребёнка снижает риск возникновения у него диабета и гипертонии во взрослом возрасте.

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Сью-Эллен Андерсон-Хейнс, зарегистрированный диетолог в Бостоне и представитель Академии питания и диетологии отмечает:

«В первые 1000 дней жизни мозг и тело ребёнка готовятся к завершению развития».

Поэтому особенно важно в этот период следить за питанием. К тому же всё, что ест будущая мать, преобразуется в питательные вещества для плода.

Эксперты сейчас вообще не рекомендуют детям до 2 лет потреблять добавленный сахар. Команда учёных во главе с экономистом Тадеей Гракнер из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе собрали данные из Биобанка Великобритании по более чем 60 000 участников, родившихся с октября 1951 года по март 1956 года.

Выяснилось, что люди, которые в раннем возрасте получали сахар по карточкам, были менее склонны к развитию диабета 2 типа или высокого кровяного давления во взрослом возрасте, чем те, кто не столкнулся с этим. Риск возникновения диабета у них составлял примерно 62% от риска, которому подвергались люди, у которых потребление сахара не нормировалось. Вероятность же развития гипертонии составляла около 79%.

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