Психолог перечислил основные симптомы депрессии у детей

Стали известны основные симптомы депрессии у детей. Как родителям понять, что их ребенок нуждается в психологической помощи, рассказала aif.ru психолог Дарья Дугенцова.

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Дугенцова сообщила о понятии «младенческая депрессия», когда таким заболеванием могут страдать люди всех возрастов. Первыми признаками депрессии у детей или подростков являются постоянное плохое настроение, раздражительность, агрессия, либо замкнутость. На психическое расстройство указывает и беспричинное отдаление от людей, которых ребенок считал близкими. К ним эксперт отнесла родителей, друзей и одноклассников. Кроме того, родители должны обратиться к специалистам, если их дети стали без причины плакать, у них изменились режим сна и аппетит. Например, у ребенка появилась бессонница, либо он стал часто просыпаться ночью.

«Депрессия у детей может проявляться иначе, чем у взрослых, поскольку они могут не всегда осознавать или вербализовать свои чувства, а чаще всего показывают изменения в поведении», – уточнила специалист.

Симптомами депрессии являются и потеря интереса к занятиям и хобби, которые увлекали ребенка на протяжении долгого времени, усталость, апатия. Кроме того, дети нуждаются в психологической помощи, если у них отсутствует желание что-либо делать, снижается мотивация, самооценка и уверенность в себе. Дугенцова рассказала, как проявляется данная болезнь. Согласно ее словам, ребенок начинает думать о собственной ненужности, у него появляются страхи и повышается тревожность. В таких случаях Дугенцова призвала немедленно обратиться к психологу, так как депрессию необходимо лечить, чтобы она не перешла в затяжную стадию. Согласно словам эксперта, данная болезнь практически никогда не проходит самостоятельно.

Ранее ученые из России разработали метод диагностики клинической депрессии по данным магнитно-резонансной томографии. Он позволил выявить тяжелые эмоциональные нарушения с точностью до 93%.