Педиатр назвал опасность нового тренда среди родителей

Врач Кошелева: многоразовые подгузники могут вызвать опасные инфекции. В последнее время стал набирать обороты новый тренд. В моду вернулись многоразовые тканевые подгузники, в которых страдали дети до появления одноразовых. Однако это не только неудобно, но ещё и опасно. Врач-педиатр Анна Кошелева рассказала, какой вред может принести нововведение младенцу.

© unsplash

Чем опасны экоподгузники

В многоразовых памперсах нет впитывающего слоя, поэтому контакт кожи и слизистой с испражнениями длится намного дольше, объяснила Кошелева «Shot Проверке». По этой причине у ребёнка могут развиться заболевания кожи и инфекции мочеполовой системы, такие как:

Цистит;

Пиелонефрит;

Вагинит;

Баланопостит.

Стоит отметить, что в таких подгузниках чаще всего внутри используют некачественную синтетическую ткань, а снаружи — непромокаемую, поэтому кожа не может дышать.

Как часто надо менять тканевый памперс

Родители думают, что одноразовый и многоразовый подгузники между собой равны. Но на самом деле это совсем не так. Второй нужно менять гораздо чаще — каждый раз после испражнения, даже совсем маленького. Это в среднем примерно 7–15 раз в день.

Как надо стирать многоразовый памперс

При выборе такого подгузника лениться нельзя, его надо тщательно стирать на высоких температурах и после хорошо просушивать. Если загрязнения особо сильные, надо использовать сильнодействующие порошки.

Чаще всего многоразовый подгузник выбирают ради экономии. Вот только выгоды в такой покупке совершенно нет. Цена за штуку начинается от 500 рублей. И при этом на кону стоит здоровье вашего малыша.

В июле проблемы с подгузниками в России обнаружило Роскачество. Проблемы нашли даже у популярных марок. В чём было дело, можно узнать здесь.