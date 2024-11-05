Психолог дала советы родителям, чьи дети увлекают новомодными течениями

Молодёжное движение квадробинг, основанное на подражании животным через поведение, костюмы и повадки, активно набирает популярность в Европе и Азии. В России о квадробинге стали говорить только к осени 2024 года, когда эта субкультура привлекла внимание пользователей интернета, СМИ и даже представителей Госдумы.

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Согласно опросам, 74% россиян считают увлечение детей квадробингом поводом для беспокойства. Однако профессиональные психологи рекомендуют избегать запретов на квадробинг, поскольку подростковое увлечение запретным, как правило, только усиливается от повышенного внимания и ограничений.

И.о. заведующего кафедрой клинической психологии Педиатрического университета, к.пс.н. Мария Коргожа считает, что родителям всё же стоит внимательно следить за детьми-квадроберами, особенно если интерес к роли становится навязчивым. В частности, если подросток проводит всё больше времени в образе животного, пренебрегает обычными обязанностями и интересами, с трудом возвращается к человеческому поведению, игнорирует социальные нормы или проявляет агрессию, это может быть поводом для обращения к клиническому психологу. В остальном же, считают эксперты, квадробинг, скорее всего, не несёт угрозы для здоровья детей.

Многие россияне, тем не менее, готовы поддержать законодательные ограничения квадробинга: около 35% опрошенных выступают за полный запрет движения. Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов недавно предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. Толчком к этому стало видео из Омска, где мать ведёт дочь на поводке, а девочка изображает собаку. По мнению Колунова, это подрывает традиционные ценности. Замглавы Комитета по охране здоровья Леонид Огуль также поддержал инициативу о наказании для взрослых, которые допускают «необычные» увлечения детей. Мнения парламентариев о квадробинге сводятся к тому, что это поведенческое отклонение требует внимания и, возможно, коррекции через консультации с психологами, сообщает издание «Петербург2».

Ранее в Госдуме также предложили запретить товары для квадробинга или перенести их в раздел «18+». Кроме того, эксперт объяснил желание детей подражать животным.