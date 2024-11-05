Что не так с квадроберами и нужно ли их бояться

Когда маска кошечки - это нормально, и почему субкультура так понравилась современным подросткам, рассказала ИА sovainfo.ru директор центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

Квадробинг - относительно новое подростковое движение, заключающееся в имитации поведения животных. Ребенок не просто повторяет, а начинает идентифицировать себя с представителями фауны.

- Важно отметить, что подражание поведению животных вполне нормально в дошкольном возрасте в рамках детской игры. Главное, чтобы ребенок понимал, что это не по-настоящему. И взаимодействие "я -кошечка" или "я - собачка" происходит в рамках распределения игровых ролей и только с теми людьми, кто согласился на предложенные условия. Кстати, дети дошкольного возраста чаще всего легко осознают, где границы такого взаимодействия заканчиваются, - рассказала Елена Мазанкина.

А в подростковом "подражательстве" может отсутствовать понимание границ, если ребенок нападает на прохожих. С точки зрения психологии, такие "выпады" - признак неуважения и нарушения личных границ другого человека, который не соглашался так играть.

Подростковый этап - сложное время. Происходит физиологическая перестройка, дальнейшее психологическое развитие человека. Начинается процесс самоидентификации, к ребенку появляется много требований. Поэтому возможность оттянуть этот процесс становится очень заманчивой. Особенно, когда такое явление набирает массовый оборот.

- Главная черта подросткового возраста - негативизм. В периоде, когда личность только начинает формироваться, стремление к независимости часто выливается в протест против авторитетов. Идея о том, что мир можно воспринимать только в черных тонах, становится для них своеобразной социальной игрой, ритуалом, помощью в поисках идентичности, - говорит специалист.

Так, квадробинг стал сейчас очень удобным инструментом для реализации этого негативизма. Подросток, отвергая социальные нормы, пытается найти свое место в сложном мире отношений и ожиданий. Часто это поведение сигнализирует о внутреннем конфликте, неуверенности в себе или страхе перед будущим.

- К сожалению, мы сами создали замкнутый круг, что начали активно это обсуждать и порицать. Здесь срабатывает классический механизм: чем сильнее общество что-то не одобряет или запрещает, тем сильнее подросток хочет. К тому же подключается механизм объединения подростков в группу против "взрослого" общества, что придает этому еще большую заманчивость. Процесс идентификации себя с другим персонажем может быть даже полезен, перевоплощаясь, человек снимает с себя напряжение и может восстановить психический ресурс. Но, как и у любого "лекарства", есть своя мера, которую необходимо соблюдать. Например, субкультура косплееров, где подражание персонажу становится практически искусством, имеет четкие границы: где, когда можно проявляться, - подчеркивает психолог.

В ситуации с квадробингом родителям нужно найти баланс между запретом и попустительством, потому что оба подхода негативно влияют на ребёнка. Важно вовремя заметить желания подростка и уделить ему внимание. Если он хочет участвовать в движении, стоит объяснить, что нарушение личных границ других людей может привести к конфликтам и проблемам. Чаду следует понимать, что он несёт ответственность за свой выбор. Обсуждая границы, родители помогают ребёнку научиться защищать свои интересы и уважать чувства других. Ранее мы подробно рассказывали о субкультуре квадроберов.