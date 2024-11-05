Сколько раз в год ребенок может болеть ОРВИ

Если ребенок болеет до десяти раз в год, то это не повод переживать. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Если ваш ребенок ходит в школу или детский сад, но при этом часто пропускает занятия из-за болезни, стоит ли беспокоиться? Обычно дети болеют в 4–5 раз чаще, чем взрослые. Это объясняется несовершенством иммунной системы», — рассказали в пресс-службе.

Что педиатры считают нормой?

Если ребенок болеет до десяти раз в год, то переживать не стоит. Но если чаще — нужно посетить педиатра для обследования и выявления возможных причин.