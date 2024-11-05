Рожденная в перинатальном центре Рязани девочка стала десятым ребенком в семье

В рязанской семье появился на свет десятый ребенок. Родители назвали дочь Златой.

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О многодетных родителях рассказали представители перинатального центра - специалисты медицинского учреждения помогли родиться малышке. Злата родилась с весом в 2 760 граммов, врачи отметили, что у малышки хорошее здоровье. Девочка уравняла гендерный баланс в семье - теперь там пять девочек и пять мальчиков. У Златы есть сестры Надежда, Наталья, Арина и Вероника и братья Вячеслав, Ярослав, Владислав, Станислав и Святослав.

Маму с пятой дочкой выписали домой, где Злату ждет знакомство с большой семьей.