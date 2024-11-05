Психолог рассказал, почему запрещать соцсети для детей – это плохая идея

От Рахмана Янсукова, президента ассоциации «АВАНТИ», поступило предложение ввести запрет на использование социальных сетей детьми до 14 лет. Психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему не согласна с данной инициативой.

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«Дело в том, что приблизительно с 12 лет и раньше дети переходят в пубертат и, если им что-то запрещать, их начинает это еще больше интересовать. И тут история о том, что люди хотят запретить интернет. У нас большинство детей там в пубертат переходят и в 10 лет, есть и такие», – пояснила психолог.

Дарья объяснила, что свое мнение построила на основе практик и теорий по возрастной и детской психологии. Также она добавляет, что такими инициативами мы повышаем интерес к теме запрета.

«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ и никто не переживал. Ни о каком патриотизме у молодежи в будущем и речи быть не может», – считает эксперт.

По словам Дарьи, интернет ­– важная часть социализации в наше время. Детям важно быть частью какого-либо сообщества:

«И они сегодня не разделяют офлайн и онлайн-общения. Социальные сети помогают им компенсировать отсутствие группы в их жизни. Если раньше мы ходили на улицу, гуляли большими компаниями, возле подъездов, то сейчас таких групп нет, но они есть в соцсетях, поэтому, на мой взгляд, это не самая лучшая инициатива от государства».

Петицию на запрет использования социальных сетей детям до 14 лет Янсуков направил премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщают «Известия». Янсуков также добавил, что российские компании начали чаще жаловаться на запрещенный контент в социальных сетях и отсутствия регулирования доступа несовершеннолетних к данному типу контента на платформах.

По его словам, в настоящее время в Интернете насчитывается более 10 000 сайтов террористического содержания, а закрытые сообщества и так называемые «группы смерти» также представляют угрозу для молодежи. Поэтому Янсуков предложил обязать соцсети регистрировать пользователей только по паспорту, а ранее зарегистрировавшихся пройти проверку. А так как паспорт в РФ выдают с 14 лет, регистрация в социальных сетях будет возможна только с этого возраста. Янсков добавил, что подобные системы уже успешно применяются в каршеринге и других финансовых сервисах.

Ранее Ирина Волынец, детский омбудсмен Татарстана, предложила разработать законопроект об ограничении доступа к социальным сетям для детей до 14 лет и разрешении доступа с согласия родителей для пользователей до 18 лет. Волынец отметила, что многие родители жалуются на деструктивные сообщества, которые часто ассоциируются с экстремизмом, суицидальным поведением и пропагандой ЛГБТ*.

*ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в РФ.