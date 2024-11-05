Совет психолога: как отучить ребенка материться?
Что делать родителям, если их дети-подростки стали ругаться матом? В эфире программы «Сегодня утром» на Каскаде психолог Сергей Московский поделился советами, как отучить свое чадо от нецензурной лексики. По словам психолога, попытка выделиться и заявить о себе – одна из причин использования мата подростком.
По словам психолога, попытка выделиться и заявить о себе – одна из причин использования мата подростком. Причем, таким образом ребенок требует к себе внимания и любви.
«Мы, конечно, можем говорить, что это агрессия, что это обиженность. Но он просто хочет, чтобы его увидели, обняли и полюбили. Ну, условно я здесь. Виз из лайф, да», – рассказал Сергей Московский, психолог.
Когда подросток сквернословит, он ждет порцию внимания. И на это психолог призывает реагировать деликатно. Делать комплименты:
«Допустим, это делает девочка. Ну, это вызов, да, она хочет, чтобы на нее обратили внимание. Я говорю: «Ты такая красивая, и ты так материшься, как сапожник». То есть, такой сбой в системе. Тут же ей сказали, что она красивая, что очень редко говорят молодым. Обычно говорят, – ой, там что-то не то, пухлая, худая. А ты: «Ты такая красивая и так материшься. Как можно?» И она такая сидит»