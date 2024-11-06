Психолог рассказал родителям о признаках жертвы буллинга

Психолог Дарья Дугенцова рассказала родителям о признаках жертвы буллинга.

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«Насторожить должны резкие изменения в поведении: ребёнок может стать более замкнутым, раздражительным или агрессивным. На проблемы в школьном коллективе указывает также снижение интереса к учёбе или другим занятиям, ухудшение академической успеваемости», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, о возможном буллинге также говорят пропуски уроков, боязнь идти на занятия и частые жалобы на плохое самочувствие.

К тревожным сигналам относится и замкнутость в соцсетях, отказ рассказывать о взаимодействии с одноклассниками, страх ответа на сообщения в чатах.

Ранее педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала, что, если ребёнок стал жертвой коллективного буллинга в школе, лучше поменять учебное заведение.