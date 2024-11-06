Как защитить детей от вируса Коксаки

Вирус Коксаки наиболее опасен для детей дошкольного и школьного возраста. Стало известно, как защитить от него ребенка. Об этом рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Согласно словам врача, вирус способен передаться воздушно-капельным путем, через грязную посуду, если человек нарушил правила приготовления пищи. В группу риска вошли не только дети, но и пожилые люди, так как у них иммунная система ослаблена.

«Конечно же, в первую очередь группы риска – это дети, учитывая, что они сейчас и в детских садиках, и в школах. Любой занос туда этого вируса может дать несколько случаев заболевания. Поэтому при постановке диагноза проводятся соответствующие мероприятия, обследуются дети и взрослые – взрослые ведь тоже болеют от вируса Коксаки – побывавшие в контакте с захворавшим, если есть необходимость, изолируются, то есть закрываются на некоторое время группы, а может быть, даже целые учреждения, в зависимости от интенсивности процесса», – уточнил специалист.

Онищенко рекомендовал изучить клинические проявления данного заболевания и в случае заражения сразу обращаться в медицинские учреждения. Эпидемиолог заверил, что вирус не так страшен, однако люди с ослабленным иммунитетом могут тяжелее перенести болезнь, также у них возможны осложнения. Онищенко рассказал, как защитить ребенка от данной болезни, пишет «Комсомольская правда».

«Да в общем-то меры известные: нужно быть бдительными и обращать внимание на любое недомогание ребенка. Вот завтра дети вернутся в детские сады, значит, важно проводить в этих коллективах утренние фильтры. Пришел ребенок – осмотрите ручки, ротик – здесь появляется сыпь при инфицировании Коксаки. И обязательно нужно измерить температуру», – сообщил академик РАН.

Ранее в Кыргызстане прошла массовая прививочная кампания против кори. Риск распространения инфекции в республике был высокий. Привили детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет.