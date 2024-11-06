Педиатр перечислила опасные способы снижения температуры у детей

В желании как можно быстрее облегчить состояние ребенка при высокой температуре, родители зачастую используют сомнительные методы, которые не только не дают эффект, но и смертельно опасны.

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В разговоре с «Газетой.ру» врач-педиатр Виктория Кострицкая подчеркнула, что сбивать температуру ниже 38–38,5°C не стоит в принципе. Исключение составляют младенцы до трех месяцев, дети с хроническими заболеваниями или с эпилепсией, у которых даже небольшой рост температуры может спровоцировать осложнения

Дело в том, что такая температура считается умеренной и помогает организму бороться с инфекцией. Поэтому снижая, ее родители замедляют процесс выздоровления вследствие ослабления иммунного ответа.

Если говорить о сомнительных методах снижения температуры, в первую очередь педиатр указала на обливание холодной водой, льдом, холодные компрессы на все тело, холодные ванны.

Все это вызывает резкое охлаждение кожи и сужение периферических сосудов. В результате складывается ошибочное мнение, что температура тела снизилась, хотя на самом деле она продолжает расти.

Ребенок при этом может начать дрожать, что усиливает выработку тепла и ухудшает состояние.

Кроме того, возникает риск спазмов сосудов, что создает риск серьезных осложнений, в том числе смертельно опасных.

От обтираний спиртовыми или уксусными растворами врач также посоветовала отказаться.

«Пары спирта быстро всасываются через кожу и дыхательные пути, что особенно опасно для маленьких детей. Уксус также может вызвать химическое раздражение кожи и нежелательные реакции, отравление», - объяснила Кострицкая.

Сбивать температуру, хорошенько пропотев, тоже не вариант. Это может привести к перегреву и нарушению теплообмена, что грозит тепловым ударом.

Педиатр напомнила, главное правило при температуре у ребенка – соблюдать водный режим и не злоупотреблять жаропонижающим, чтобы избежать обезвоживания и токсического отравления. Кроме того, важно соблюдать температурный режим в помещении.

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