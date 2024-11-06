Пустышка — это привычный для многих родителей атрибут ухода за младенцем. Однако со временем многие мамы и папы начинают задумываться о том, как отучить ребенка от пустышки. Как это сделать безболезненно для детской и родительской психики, в беседе с ИА Runews24.ru объясняет эксперт по детскому воспитанию Ольга Хромова.

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Эксперт объяснила, что ребенок сосет пустышку из-за сосательного рефлекса, который связан с получением пищи и психологической потребностью в чувстве безопасности и комфорта.

Кроме того, сосание пустышки успокаивает ребенка, помогает ему чувствовать себя сытым и готовым ко сну, улучшает пищеварение и координацию движений, а также развивает речевой аппарат. Однако приходит время, когда ребенка нужно отлучать от пустышки. Как правило, начинать отучать ребенка от пустышки стоит в возрасте 6–8 месяцев, когда прорезываются первые зубы.

К полутора годам сосательный рефлекс угасает, и малышу становится легче отказаться от соски. Ольга Хромова рекомендует постепенно сокращать время использования пустышки.

«Предложите ребенку интересные занятия, которые помогут ему справиться со стрессом и дискомфортом. Это могут быть игры, чтение книг, прогулки на свежем воздухе или общение с родителями», - рекомендует эксперт.

Ольга Хромова предупреждает: отлучение от пустышки может занять некоторое время, поэтому будьте терпеливы и последовательны в своих действиях.